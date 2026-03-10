Путин пообещал наградить бойца, который 68 дней удерживал позиции в ДНР

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин пообещал представить к награде военнослужащего, который в одиночку держал позиции в районе Гришина Донецкой Народной Республики на протяжении 68 дней. Эту тему с российским президентом обсудил глава ДНР Денис Пушилин.

По словам Пушилина, 21-летний боец родился в Самаре. Он прошел срочную службу, а после подписал контракт с Минобороны РФ. Затем его распределили в 51-ю армию Южного округа. Молодой человек принимал участие в штурмовых операциях.

Глава ДНР уточнил, что в тот момент, когда военный удерживал позиции на краснорамейском направлении, ему с помощью дронов предоставляли снаряды и продовольствие. В настоящее время боец находится в медучреждении, так как он потерял обе ступни.

"Я обязательно переговорю с командующим, и награда будет соответствовать его подвигу", – заявил глава государства после доклада Пушилина.

Российский лидер также пообещал помочь в реабилитации бойцу, чтобы "тот чувствовал себя полноценным человеком".

Ранее Путин вручил золотые медали героев России летчикам-испытателям Виктору Минашкину, Леониду Чикунову и Андрею Шишову.

Первый боец был удостоен награды за высокие профессиональные качества, самоотверженность, мужество и героизм, проявленные в сложных испытаниях. В частности, он первым провел полеты на дозаправку стратегических бомбардировщиков Ту-160М, Ту-22М3М и Ту-95МСМ.

В свою очередь, Чикунов проявил мужество, героизм, хладнокровие и профессионализм во время испытательного полета. Он мгновенно отреагировал на отказ системы управления, избежал катастрофы и успешно посадил самолет, спасая экипаж.

Шишов получил медаль за вклад в защиту Отечества и испытания новой авиатехники. В 2017 году он поднял самолет МиГ-31, а в 2018-м выполнил первый полет данного лайнера с новым изделием. В 2019 году Шишов успешно запустил гиперзвуковую ракету "Кинжал" по морской цели в Баренцевом море.

