Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 18:13

Экономика

Страны G7 призвали разработать сценарий использования запасов нефти

Фото: 123RF.com/niserin

Страны "Группы семи" (G7) попросили Международное энергетическое агентство (МЭА) разработать сценарий использования запасов нефти на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр.

"Мы попросили <…> поработать над цифрами, обновить данные о запасах и начать обмен информацией с государствами – членами, не входящими в G7", – приводит его слова РИА Новости.

Рост цен на нефть связан с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану, в ответ Тегеран нанес удары по еврейскому государству и американским базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

На фоне эскалации Иран закрыл Ормузский пролив для движения судов и предупредил, что будет уничтожать любое судно, которое нарушит запрет. Данное решение касается в том числе танкеров с нефтью.

В результате 9 марта цена нефти марки Brent превысила 110 долларов за баррель. Такой показатель был зафиксирован впервые с июля 2022 года. Позже стоимость нефти Brent снизилась до 89,79 доллара за баррель на фоне сообщений о телефонных переговорах Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Российский лидер отмечал, что мир ждет новая ценовая реальность по нефти и газу. Данный конфликт подтолкнет глобальную логистику ТЭК к более выгодным рынкам, а нынешние высокие цены на сырьевые товары носят временный характер.

"Деньги 24": стоимость нефти может превысить 200 долларов из-за ближневосточного конфликта

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
экономикаполитиказа рубежом

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика