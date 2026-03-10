Страны G7 призвали разработать сценарий использования запасов нефти

Фото: 123RF.com/niserin

Страны "Группы семи" (G7) попросили Международное энергетическое агентство (МЭА) разработать сценарий использования запасов нефти на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр.

"Мы попросили <…> поработать над цифрами, обновить данные о запасах и начать обмен информацией с государствами – членами, не входящими в G7", – приводит его слова РИА Новости.

Рост цен на нефть связан с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану, в ответ Тегеран нанес удары по еврейскому государству и американским базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

На фоне эскалации Иран закрыл Ормузский пролив для движения судов и предупредил, что будет уничтожать любое судно, которое нарушит запрет. Данное решение касается в том числе танкеров с нефтью.

В результате 9 марта цена нефти марки Brent превысила 110 долларов за баррель. Такой показатель был зафиксирован впервые с июля 2022 года. Позже стоимость нефти Brent снизилась до 89,79 доллара за баррель на фоне сообщений о телефонных переговорах Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Российский лидер отмечал, что мир ждет новая ценовая реальность по нефти и газу. Данный конфликт подтолкнет глобальную логистику ТЭК к более выгодным рынкам, а нынешние высокие цены на сырьевые товары носят временный характер.