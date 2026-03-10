Путин поздравил Багиян и Ворончихину с золотом Паралимпиады

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил горнолыжницу Варвару Ворончихину и лыжницу Анастасию Багиян с золотыми медалями на Паралимпийских играх в Италии. Поздравления спортсменкам опубликованы на сайте Кремля.

В телеграмме Ворончихиной президент отметил, что горнолыжница ярко представила Россию на соревнованиях, а также продемонстрировала мастерство и победный настрой.

Победу Багиян Путин также назвал достойным вкладом в развитие отечественного и мирового паралимпизма.

"Особые слова признания и благодарности вашим тренерам и наставникам. Мы гордимся вами, вашими товарищами по команде, которые достойно выступают под национальным флагом страны", – подчеркнул российский лидер.

Ворончихина 9 марта заняла первое место в супергиганте. Она прошла весь маршрут в классе LW 6/8-2 за 1 минуту 15,60 секунды. Благодаря этой победе российский гимн прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года.

Багиян 10 марта взяла золотую медаль спринта. Она показала результат 3 минуты 16,1 секунды. Багиян выступает в категории NS1. В ней соревнуются атлеты с нарушением зрения, ее спортсменом-ведущим был Сергей Синякин.

Игры в Италии проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.