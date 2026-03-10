Буланова сообщила о переносе весеннего концерта в Москве на 2027 год

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Концерт заслуженной артистки России Татьяны Булановой, запланированный на 26 марта в Москве, перенесен на 6 марта 2027 года по техническим причинам. Об этом певица сообщила в своем телеграм-канале.

Она добавила, что уже купленные билеты менять не нужно, они останутся действительными на новую дату. Вернуть их можно по месту приобретения.

26 марта на "Live Арене" артистка собиралась выступить с новым шоу "Мой день рождения".

Ранее в Волгограде отменили концерты певца Сергея Лазарева, которые должны были пройти 6 и 7 марта. Причиной стала авария на площадке "Экспоцентр". Команда артиста пыталась найти другой зал, но за короткий срок им это не удалось.

