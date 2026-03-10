Daily Star: мужчина напал на китайский ресторан в США в надежде остановить новую пандемию

Фото: depositphotos/TakeArt

Мужчина из-за якобы новой пандемии COVID-19 напал на китайский ресторан, расположенный в американском штате Флорида. Об этом сообщает британская газета Daily Star.

По данным издания, 43-летний мужчина сперва хотел попасть в заведение через черный ход, а после он проник в здание через основной проход. Затем злоумышленник пошел на кухню и разгромил часть оборудования, а также испортил продукты с помощью лопаты.

Собственник заведения пытался остановить злоумышленника. Однако напавший ударил его лопатой по спине. Мужчину задержали, ему предъявили обвинения в нападении, незаконном проникновении с оружием и умышленной порче имущества.

Во время допроса злоумышленник рассказал, что таким образом пытался предотвратить новую пандемию коронавируса. По его мнению, китайские рестораны планируют выпуск нового штамма COVID-19, который запланирован на 6 июля. Злоумышленник назвал себя пророком, указав на то, что он пытался всех спасти.

Ранее СМИ со ссылкой на служебную записку управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщили, что не менее 10 детей погибли в стране из-за вакцины от COVID-19.

По данным журналистов, причиной смерти стало воспаление сердечной мышцы. Однако детали о возрасте или иных проблемах детей со здоровьем не приводились.

