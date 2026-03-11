Армия Израиля ударила по объектам "Хезболлы" в пригороде Бейрута

Фото: ТАСС/AP/Hussein Malla

Военные Израиля параллельно с ударами по Ирану начали атаковать объекты шиитской организации "Хезболла" в пригороде Бейрута. Об этом сообщается в телеграм-канале Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад ЦАХАЛ начала наносить удары по инфраструктуре "Хезболлы" в районе Дахия, Бейрут. Подробности будут сообщены позже", – говорится в сообщении армии.

Израильские военные также приступили к новой серии авиаударов по военным объектам в Тегеране. Несколько взрывов прогремели в западном пригороде Тегерана Кередже. Информация о последствиях пока не приводится.

Между тем армия Израиля увеличила численность войск на юге Ливана и провела ограниченный рейд против вооруженных формирований и объектов "Хезболлах".

Число погибших в результате ударов Израиля по Ливану возросло до 486 человек с начала эскалации на Ближнем Востоке. Кроме того, еще 1 313 человек получили ранения.