Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:15

Политика

Армия Израиля ударила по объектам "Хезболлы" в пригороде Бейрута

Фото: ТАСС/AP/Hussein Malla

Военные Израиля параллельно с ударами по Ирану начали атаковать объекты шиитской организации "Хезболла" в пригороде Бейрута. Об этом сообщается в телеграм-канале Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад ЦАХАЛ начала наносить удары по инфраструктуре "Хезболлы" в районе Дахия, Бейрут. Подробности будут сообщены позже", – говорится в сообщении армии.

Израильские военные также приступили к новой серии авиаударов по военным объектам в Тегеране. Несколько взрывов прогремели в западном пригороде Тегерана Кередже. Информация о последствиях пока не приводится.

Между тем армия Израиля увеличила численность войск на юге Ливана и провела ограниченный рейд против вооруженных формирований и объектов "Хезболлах".

Число погибших в результате ударов Израиля по Ливану возросло до 486 человек с начала эскалации на Ближнем Востоке. Кроме того, еще 1 313 человек получили ранения.

Новости мира: минимум 6 человек погибли в результате ударов ВВС Израиля по Ливану

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика