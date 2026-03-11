Форма поиска по сайту

11 марта, 05:50

Экономика
"Известия": эксперты ожидают вывода танкерного флота РФ из-под санкций США

Танкерный флот РФ могут вывести из-под санкций

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Танкеры, перевозящие российскую нефть, могут быть выведены из-под санкций в рамках частичного снятия ограничений США в отношении РФ. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на отраслевых экспертов.

Зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич отметил, что заявления Белого дома о возможном смягчении санкций против российской нефти свидетельствуют о прагматичном подходе Вашингтона, а не о пересмотре всей санкционной политики. Депутат указал, что США изначально выстраивали ограничения так, чтобы минимизировать глобальный энергетический шок.

"Поэтому потенциальные послабления, направленные на стабилизацию мировых цен на нефть, особенно в условиях инфляционного давления, выглядят скорее инструментом регулирования рынка, чем политической уступкой Москве", – добавил Станкевич.

Говоря о прочих возможных направлениях смягчения, депутат предположил, что речь может идти об отдельных лицензиях для финансовых транзакций, связанных с энергоносителями, корректировке потолка цен на российское сырье, послаблениях в сфере страхования и логистики поставок нефти, а также о точечных исключениях для стран – крупных импортеров.

Эксперты отмечают, что в целом с точки зрения объемов поставок не стоит ожидать значительного прироста экспорта в короткий срок. Потенциал роста объемов экспорта нефти из РФ в марте относительно февраля может оцениваться на уровне от 0,5 миллиона баррелей в сутки и более.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти отменят часть своих санкций против нефтяной отрасли других стран для контроля цен. Он допустил, что после этого Вашингтон может не возвращаться к этим рестрицкиям.

В свою очередь, страны "Группы семи" (G7) попросили Международное энергетическое агентство (МЭА) разработать сценарий использования запасов нефти на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

"Деньги 24": конфликт в Персидском заливе привел к росту цен на нефть и газ

