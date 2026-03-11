Форма поиска по сайту

11 марта, 07:21

Происшествия

В одиночку удерживавший позиции в ДНР боец Ярашев получит премию имени Кеосаяна

Фото: depositphotos/palinchak

Премию имени Тиграна Кеосаяна получит российский военнослужащий Сергей Ярашев, который в одиночку удерживал позиции в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

По ее словам, Ярашев один удерживал позиции в районе Гришино на Красноармейском направлении в течение 68 дней.

Глава ДНР Денис Пушилин доложил о подвиге бойца Владимиру Путину. Президент поручил подготовить указ о награждении военнослужащего звездой Героя России.

Ранее сообщалось, что премию имени Тиграна Кеосаяна получат прохожие, которые поймали выпавшего с десятого этажа ребенка в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел в Богатырском переулке Петербурга. Мать мальчика вышла из комнаты, а когда вернулась, ребенка уже не было. Прохожие на улице заметили, что он свесился с подоконника, и растянули одежду, чтобы смягчить его падение. В итоге ребенок выжил. Его госпитализировали с кататравмой и сотрясением головного мозга.

Также СМИ писали, что у матери ребенка есть судимости по нескольким статьям, в частности за кражу. Вместе с тем она привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

