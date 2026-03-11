Форма поиска по сайту

11 марта, 12:02

Шоу-бизнес
Forbes: состояние певицы Тейлор Свифт выросло до 2 млрд долларов

Состояние певицы Тейлор Свифт выросло до 2 млрд долларов

Фото: Getty Images/Frazer Harrison

Состояние американской певицы Тейлор Свифт достигло 2 миллиардов долларов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Forbes.

Певица заняла 7-е место в ежегодном рейтинге миллиардеров. Уточняется, что Свифт стала миллиардером в 2023 году после тура Eras и стоимости ее музыкального каталога.

По данным издания, сейчас состояние певицы включает около 1 миллиарда долларов от авторских отчислений и гастролей, музыкальный каталог, оцениваемый примерно в 900 миллионов, и около 100 миллионов долларов в недвижимости.

При этом богатейшим человеком мира в 2026 году по версии Forbes стал миллиардер Илон Маск. Его состояние оценивается в 839 миллиардов долларов, что почти в 2,5 раза выше оценки 2025-го.

Вторым стал один из основателей Google Ларри Пейдж, чье состояние оценивается в 257 миллиардов долларов. Третьим назвали его коммерческого партнера Сергея Брина с состоянием 237 миллиардов долларов. Отмечается, что в этом году в рейтинге оказалось на 400 больше предпринимателей, чем в 2025-м.

