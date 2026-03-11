Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 14:37

Транспорт

Рейд "Пешеходный переход" пройдет в столице 12 марта

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Инспекторы ГАИ проведут рейд "Пешеходный переход" в Москве 12 марта. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

"Сотрудники дорожно-патрульной службы будут контролировать соблюдение правил дорожного движения как пешеходами, так и водителями", – уточнили в ведомстве.

В ходе профилактического мероприятия инспекторы также проведут информационно-разъяснительную работу с детьми и взрослыми по ПДД при переходе дороги. Кроме того, сотрудники ведомства напомнят о нормах поведения в жилой зоне и во дворах.

Ранее умные камеры ЦОДД в Москве научились фиксировать новые типы дорожных инцидентов. Теперь система может замечать проведение дорожных работ, передавая информацию в ситуационный центр. Также камеры будут реагировать на движение пользователей СИМ по полосам для автомобилей.

"Новости дня": в России могут ограничить движение электровелосипедов по тротуарам

Читайте также


транспортгород

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика