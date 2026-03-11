Рейд "Пешеходный переход" пройдет в столице 12 марта

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Инспекторы ГАИ проведут рейд "Пешеходный переход" в Москве 12 марта. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

"Сотрудники дорожно-патрульной службы будут контролировать соблюдение правил дорожного движения как пешеходами, так и водителями", – уточнили в ведомстве.

В ходе профилактического мероприятия инспекторы также проведут информационно-разъяснительную работу с детьми и взрослыми по ПДД при переходе дороги. Кроме того, сотрудники ведомства напомнят о нормах поведения в жилой зоне и во дворах.

Ранее умные камеры ЦОДД в Москве научились фиксировать новые типы дорожных инцидентов. Теперь система может замечать проведение дорожных работ, передавая информацию в ситуационный центр. Также камеры будут реагировать на движение пользователей СИМ по полосам для автомобилей.