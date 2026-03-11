В Подмосковье задержали мужчину с килограммом карфентанила

Фото: 50.мвд.рф

Сотрудники Госавтоинспекции в подмосковном Жуковском остановили 35-летнего местного жителя и обнаружили в багажнике его машины крупную партию наркотиков. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

По ее словам, водитель заметно нервничал во время проверки документов, после чего сотрудники полиции решили провести досмотр машины. В багажнике автомобиля в рюкзаке была обнаружена канистра, внутри которой находились 10 полимерных пакетов с порошкообразным веществом белого цвета.

На место была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по городскому округу. Изъятое вещество направили на исследование. Экспертиза показала, что содержимое одного из пакетов содержит наркотическое средство карфентанил массой более килограмма.

По данным полиции, задержанный получил через мессенджер координаты тайника с наркотиками от куратора и должен был сбыть запрещенные вещества на территории Московского региона. За их перевозку ему пообещали заплатить 400 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и части 5 статьи 228.1 ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств") УК РФ.

Жуковский городской суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Остальная часть изъятого вещества будет исследована в рамках предварительного расследования.

