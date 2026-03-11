Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 14:24

Происшествия

В Подмосковье задержали мужчину с килограммом карфентанила

Фото: 50.мвд.рф

Сотрудники Госавтоинспекции в подмосковном Жуковском остановили 35-летнего местного жителя и обнаружили в багажнике его машины крупную партию наркотиков. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

По ее словам, водитель заметно нервничал во время проверки документов, после чего сотрудники полиции решили провести досмотр машины. В багажнике автомобиля в рюкзаке была обнаружена канистра, внутри которой находились 10 полимерных пакетов с порошкообразным веществом белого цвета.

На место была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по городскому округу. Изъятое вещество направили на исследование. Экспертиза показала, что содержимое одного из пакетов содержит наркотическое средство карфентанил массой более килограмма.

По данным полиции, задержанный получил через мессенджер координаты тайника с наркотиками от куратора и должен был сбыть запрещенные вещества на территории Московского региона. За их перевозку ему пообещали заплатить 400 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и части 5 статьи 228.1 ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств") УК РФ.

Жуковский городской суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Остальная часть изъятого вещества будет исследована в рамках предварительного расследования.

Ранее сообщалось, что служебная собака по кличке Шерлок нашла каннабис в багаже у пассажира в Домодедово. Россиянин прибыл из Коломбо в Москву транзитом через Шарджу. В кармане его джинсов был найден пакет с содержимым растительного происхождения и пластмассовый тубус со следами аналогичного вещества.

Читайте также


происшествия

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика