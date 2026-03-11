Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 15:23

Шоу-бизнес

Билан заявил, что TikTok способствует популярности песни Never Let You Go в Европе

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Российский певец Дима Билан в интервью ТАСС рассказал, что платформа TikTok способствует возрождению интереса к его музыке в Европе.

Так артист прокомментировал сообщения СМИ о вирусной популярности своей песни Never Let You Go в Греции. Пользователи соцсетей записывают видео под эту композицию, с которой Билан выступал на конкурсе "Евровидение" в 2006 году.

"Уже длительное время я наблюдаю, что моя музыка снова "вирусится" среди молодежи", – заявил певец.

По его словам, в TikTok используются различные музыкальные жанры, а пользователям интересны как старые, так и новые треки.

"Весь европейский сегмент, можно сказать, вновь "прильнул" к композициям Димы Билана", – отметил артист.

Он добавил, что в Греции уже долгое время существуют клубы друзей и фан-клубы, которые объединяют любителей его творчества.

Ранее Билан вошел в список артистов, которым российские телезрители доверили бы исполнение патриотических песен из советского кино. Рейтинг возглавили Николай Расторгуев, Олег Газманов и Сергей Лазарев.

Надежда Кадышева, Ольга Бузова и Инстасамка стали самыми популярными певицами в России

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика