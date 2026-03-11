Билан заявил, что TikTok способствует популярности песни Never Let You Go в Европе

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Российский певец Дима Билан в интервью ТАСС рассказал, что платформа TikTok способствует возрождению интереса к его музыке в Европе.

Так артист прокомментировал сообщения СМИ о вирусной популярности своей песни Never Let You Go в Греции. Пользователи соцсетей записывают видео под эту композицию, с которой Билан выступал на конкурсе "Евровидение" в 2006 году.

"Уже длительное время я наблюдаю, что моя музыка снова "вирусится" среди молодежи", – заявил певец.

По его словам, в TikTok используются различные музыкальные жанры, а пользователям интересны как старые, так и новые треки.

"Весь европейский сегмент, можно сказать, вновь "прильнул" к композициям Димы Билана", – отметил артист.

Он добавил, что в Греции уже долгое время существуют клубы друзей и фан-клубы, которые объединяют любителей его творчества.

