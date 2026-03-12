Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 18:59

Происшествия
Главная / Новости /

The Independent: в Британии женщина 25 лет держала рабыню в своем доме

В Британии женщина 25 лет держала рабыню в своем доме

Фото: 123RF.com/danielt1994

В Британии женщина по имени Аманда Уиксон на протяжении 25 лет держала рабыню в своем доме. Об этом сообщает The Independent.

Информация об этом поступила полиции от сына хозяйки дома. По данным издания, истощенная женщина была обнаружена в одной из комнат.

Спустя время стало известно, что потерпевшая попала в рабство после того, как стала жить с 10 детьми Уиксон. Ее вынуждали убираться в доме, не кормили и не давали ходить в душ. Женщина ела лишь объедки.

Помимо этого, потерпевшую избивали метлой, ей выбивали зубы, заливали в горло жидкость для мытья посуды, брызгали отбеливателем на лицо, а также несколько раз брили налысо. Помещение, в котором жила женщина, журналисты описали как тюремную камеру.

При этом дети Уиксон тоже не получали должного ухода. В частности, у них были гнилые зубы и вши. Кроме того, несовершеннолетние не ходили в школу.

Уиксон все обвинения в свой адрес отрицает. Несмотря на это, ее отправили в тюрьму. В настоящее время потерпевшая проживает в другой семье и учится в колледже.

Ранее в Индии 22-летнего студента похитили и принудили к браку. По данным СМИ, знакомые жителя округа Самастипур Нитиша Кумара угостили мужчину на улице напитком с добавлением снотворного. Спустя время молодой человек очнулся в плену, где его удерживали, периодически вводя успокоительные.

В итоге мужчину заставили жениться на Лакшми Кумари из соседней деревни. Находясь в заточении, Кумар сумел записать видеообращение с просьбой о помощи. Родственники увидели запись и обратились в полицию. Правоохранители освободили студента и вернули его семье.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика