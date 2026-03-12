The Independent: в Британии женщина 25 лет держала рабыню в своем доме

Фото: 123RF.com/danielt1994

В Британии женщина по имени Аманда Уиксон на протяжении 25 лет держала рабыню в своем доме. Об этом сообщает The Independent.

Информация об этом поступила полиции от сына хозяйки дома. По данным издания, истощенная женщина была обнаружена в одной из комнат.

Спустя время стало известно, что потерпевшая попала в рабство после того, как стала жить с 10 детьми Уиксон. Ее вынуждали убираться в доме, не кормили и не давали ходить в душ. Женщина ела лишь объедки.

Помимо этого, потерпевшую избивали метлой, ей выбивали зубы, заливали в горло жидкость для мытья посуды, брызгали отбеливателем на лицо, а также несколько раз брили налысо. Помещение, в котором жила женщина, журналисты описали как тюремную камеру.

При этом дети Уиксон тоже не получали должного ухода. В частности, у них были гнилые зубы и вши. Кроме того, несовершеннолетние не ходили в школу.

Уиксон все обвинения в свой адрес отрицает. Несмотря на это, ее отправили в тюрьму. В настоящее время потерпевшая проживает в другой семье и учится в колледже.

Ранее в Индии 22-летнего студента похитили и принудили к браку. По данным СМИ, знакомые жителя округа Самастипур Нитиша Кумара угостили мужчину на улице напитком с добавлением снотворного. Спустя время молодой человек очнулся в плену, где его удерживали, периодически вводя успокоительные.

В итоге мужчину заставили жениться на Лакшми Кумари из соседней деревни. Находясь в заточении, Кумар сумел записать видеообращение с просьбой о помощи. Родственники увидели запись и обратились в полицию. Правоохранители освободили студента и вернули его семье.

