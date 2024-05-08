В Подмосковье задержана женщина, державшая в рабстве шестерых белорусов

Видео: ГУ МВД России по Московской области

Сотрудники полиции задержали жительницу подмосковной Балашихи. Женщина удерживала в рабстве шестерых граждан Белоруссии, принуждая их просить милостыню. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области задержали местную жительницу. Она подозревается в использовании рабского труда граждан одного из сопредельных государств. По предварительной информации, злоумышленница незаконно удерживала пятерых мужчин и женщину в квартире одного из домов в городе Балашихе", – рассказали представители пресс-службы.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в рабство попали граждане Белоруссии. Женщина применяла к ним физическое и психологическое насилие. Она отняла у них документы и мобильные телефоны, после чего принуждала просить милостыню. Когда она заставляла их делать это, то оставалась неподалеку и следила за действиями, чтобы контролировать происходящее. Пострадавшие были вынуждены с раннего утра до позднего вечера оставаться на своих "постах". При этом ежедневный доход каждого из них варьировался от 5 до 10 тысяч рублей. Все эти средства подозреваемая присваивала.

После задержания женщину доставили в территориальный отдел полиции. Сотрудники правоохранительных органов провели у нее обыск, в результате которого нашли и изъяли таблички с просьбами о помощи. Кроме того, у нее обнаружились деньги, паспорта, смартфоны и банковские карты удерживаемых людей.

В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в нарушении второй части статьи УК РФ "Использование рабского труда". В настоящий момент женщина арестована. Ее могут осудить на срок от 3 до 10 лет колонии.

Ранее директора крестьянско-фермерского хозяйства в Хакасии задержали по подозрению в использовании рабского труда двух мужчин и женщины. По предварительным данным, подозреваемый изъял у потерпевших документы и с 2016 года заставлял их работать по 16 часов в день.

В случае сопротивления мужчина применял к работникам насилие и закрывал в погребе. Труд потерпевших не оплачивался.