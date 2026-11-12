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12 ноября, 18:57

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Юрист Ярмуш рассказала, как взыскать ущерб за сломанный из-за твердого предмета в еде зуб

Юрист объяснила, как взыскать ущерб за сломанный из-за инородного предмета в еде зуб

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Фотофиксация произошедшего и письменная претензия на имя магазина или производителя поможет взыскать ущерб за зуб, сломанный об инородный предмет в еде. Об этом Москве 24 рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Ранее СМИ сообщили, что девочка из Ростовской области чуть не повредила зуб о металлический болт, оказавшийся в колбасе. По словам эксперта, в случае, когда посторонний предмет в продукте все же становится причиной повреждения, важно сразу зафиксировать факт: сделать фото и видео. Также можно записать контакты людей, которые находились рядом в момент происшествия и смогут выступить свидетелями.

Категорически нельзя выбрасывать продукт и обнаруженный в нем предмет, все следует аккуратно упаковать. Также следует сохранить чек, квитанцию – все, с помощью чего можно будет доказать, где и когда приобретался продукт.
Мария Ярмуш
адвокат, специалист по гражданскому и международному праву

Следующий важный момент – зафиксировать вред здоровью. Нужно сразу пойти к стоматологу, получить консультацию и запросить справку о причинах травмы, а также стоимости предполагаемых услуг по восстановлению зуба.

Далее следует направить жалобу в Роспотребнадзор через "Госуслуги" или портал службы либо по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Потребуется приложить заявление с описанием ситуации, материалы фото- или видеофиксации, справку от врача, чек.

"Также необходимо составить и направить заказным письмом претензию продавцу на имя директора магазина или производителю: описать ситуацию, приложить все доказательства по делу и озвучить требования. Пострадавший имеет право на возмещение стоимости восстановления зуба, а также компенсацию морального вреда", – пояснила юрист.

Если ответа на претензию не поступит, следует обращаться в суд. Однако, скорее всего, производитель в такой ситуации не станет экономить и пойдет навстречу пострадавшему. Тем более что стоимость лечения зуба не такая большая сумма для организации, заключила Ярмуш.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что, прежде чем пытаться вернуть покупку, стоит посмотреть, не подпадает ли она под один из пунктов перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену. В нем и ювелирные изделия, бытовая химия, продукты питания, нижнее белье, колготки и многое другое. Все это можно вернуть, только если выявлен какой-то существенный дефект, например вышел срок годности.

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