Один человек погиб и четверо пострадали в результате стрельбы в центре Вашингтона

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Один человек погиб в ходе стрельбы в центре Вашингтона, сообщил на пресс-конференции исполняющий обязанности шефа полиции американской столицы Джеффри Кэрролл.

Еще четыре человека получили огнестрельные ранения. По версии полиции, причиной ЧП стал бытовой конфликт стрелявшего с менеджментом жилого комплекса, в котором нападавший попытался забаррикадироваться. Стрелка уже задержали, его личность установлена.

"У нас есть представление о том, кто он", – цитирует Кэрролла ТАСС.

О стрельбе в центре Вашингтона стало известно 12 ноября. Инцидент произошел на 15-й улице, примерно в пяти минутах езды от Белого дома.

Ранее неизвестный открыл стрельбу на террасе кафе в Амстердаме. Жертвой стал сотрудник тюремного комплекса Заанстад. Стрелявшего задержали, но ни его личность, ни причины поступка не раскрываются.

