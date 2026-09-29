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29 сентября, 14:27

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AP: в США малолетний ребенок принес в детсад заряженный пистолет

В США малолетний ребенок принес в детсад заряженный пистолет

Фото: 123RF.com/dmitrimaruta

В американском штате Мичиган малолетний ребенок принес в детский сад заряженный пистолет и достал его из рюкзака. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

После случившегося правоохранители взяли под стражу одного из родителей ребенка – сотрудника полиции. При этом принесенное в сад оружие не было служебным.

В результате происшествия никто не пострадал. В полиции подчеркнули, что не считают инцидент злонамеренным, но отметили, что сотрудникам нужно быть уверенными, что их оружие не попадет в руки посторонних.

Предотвратить возможный несчастный случай помогла внимательность воспитательницы, которая вовремя заметила пистолет. После случившегося охрану детсада усилят, а рюкзаки детей будут досматривать, добавили в правоохранительных органах.

Ранее неизвестный открыл стрельбу по террасе ресторана в коммуне Венисье под Лионом. Ранения получили три человека, двое из них госпитализированы. Злоумышленник после произошедшего скрылся. На месте ЧП правоохранители нашли около 20 гильз.

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