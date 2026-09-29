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Медведь вышел к людям на курорте "Роза Хутор" в Сочи. Инцидент произошел на набережной реки Мзымты, сообщили в пресс-службе курорта.

Ранее в соцсетях появились кадры с хищником на прогулочной набережной. Указывалось, что в результате инцидента никто не пострадал. Представители курорта подтвердили этот факт и уточнили, что медведь оказался на территории Сочинского национального парка вблизи одного из объектов "Роза Хутор".

"Курорт реализует полный комплекс защитных и профилактических мер, связанных с безопасным взаимодействием человека и дикой природы", – сообщили в пресс-службе.

Службы курорта совместно с сотрудниками Сочинского нацпарка круглосуточно отслеживают появление диких животных. При необходимости зверей отпугивают пиротехникой. Также особое внимание уделяется очистке территории от мусора, чтобы это не привлекало хищников.

Для снижения риска встреч людей с животными на курорте реализуется проект создания фруктовых садов. Первые посадки начнутся этой осенью – специалисты высадят грецкий орех, восточную яблоню и кавказскую грушу, резюмировали там.

Ранее стало известно, что только в текущем сезоне в Хакасии ликвидировали 160 бурых медведей, которые представляли угрозу для местных жителей. Кроме того, с 21 сентября в республике действует режим повышенной готовности. Ситуация с выходом хищников к людям находится на контроле всех ответственных ведомств.

