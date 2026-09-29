Россиянка попыталась тайно привезти гекконов-бананоедов из Польши в Белоруссию

Фото: customs.gov.by

Брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза из Польши пяти экзотических ящериц. Об этом сообщила пресс-служба белорусского государственного таможенного комитета.

По данным ведомства, россиянка на пункте пропуска "Брест" выбрала "зеленый" коридор, заявив, что декларировать ей нечего. Однако при досмотре в ее багаже нашли пенопластовую коробку с пятью пластиковыми контейнерами, в каждом из которых находился реснитчатый геккон-бананоед.

Эти рептилии относятся к роду Rhacodactylus и в дикой природе обитают в Новой Каледонии. До 1994 года вид считался вымершим, но затем его снова обнаружили и стали разводить по всему миру.

Окраска тела может быть серой, коричневой, зеленой, бледно-желтой или рыже-красной. Свое название "реснитчатый" геккон получил из-за ряда шипов на спине. Как и многие ящерицы, он способен отбрасывать хвост, который потом не отрастает. При хорошем содержании представители вида живут до 20 лет.

В отношении гражданки России начат административный процесс. Ей грозит штраф от 10 до 30 базовых величин с возможной конфискацией товаров. Изъятые рептилии переданы Минскому зоопарку.

Ранее российские таможенники обнаружили 116 живых ящериц у женщины, которая пыталась вывезти их в Польшу. Рептилии, занесенные в Красную книгу России, были спрятаны в подкладке куртки, документов на их перевозку у гражданки не оказалось. Ящериц изъяли и передали в местный центр помощи экзотическим животным, а в отношении нарушительницы возбудили административное дело.