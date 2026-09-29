Сбой произошел в работе Claude AI

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В работе чат-бота Claude AI от компании Anthropic зафиксировали сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. Кроме того, на сбои жалуются пользователи ФРГ и США. По данным на 17:40 по московскому времени, на работу сервиса поступило около 170 жалоб.

В основном пользователи отмечают общий сбой и проблемы в личном кабинете.

В июле пользователи из разных стран также жаловались на сбой в работе чат-бота Claude AI. Тогда за короткое время поступило более 3,8 тысячи жалоб. Больше всего обращений было зафиксировано из Соединенных Штатов, Германии, Франции, Индии и Великобритании.