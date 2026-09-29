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29 сентября, 18:17

Политика

Депутат Юрий Петров проведет первое пленарное заседание Госдумы нового созыва

Фото: duma.gov.ru

Первое пленарное заседание Госдумы IX созыва проведет депутат от "Единой России" Юрий Петров. Об этом сообщил председатель временной депутатской рабочей группы по подготовке заседания Виктор Пинский, передает ТАСС.

Петров – депутат Госдумы трех созывов, по образованию юрист. Помимо законодательной работы, он преподает и занимается научной деятельностью, специализируется на уголовном и административном законодательстве.

На заседании 30 сентября депутаты утвердят председателей всех 34 комитетов и четырех постоянных комиссий Госдумы. Кроме того, в состав руководства палаты войдут два первых заместителя председателя и девять заместителей. По словам Пинского, количественный и персональный состав заместителей уже определен и одобрен.

В президиуме Думы на первом заседании нового созыва будут представлены депутаты от всех пяти парламентских партий: от КПРФ – Николай Харитонов, от ЛДПР – Валерий Селезнев, от "Единой России" – Юрий Петров, от "Справедливой России" – Анатолий Грешневиков, от "Новых людей" – Сардана Авксентьева.

Ранее стало известно, что Сергей Собянин отказался от мандата депутата Госдумы, полученного по списку "Единой России". Вместе с ним от мест отказались глава МИД Сергей Лавров, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, военкор Евгений Поддубный, а также Владимир Якушев и Юрий Трутнев. Всего мандаты не приняли 47 действующих руководителей регионов.

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