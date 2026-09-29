Российские беспилотники поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море

Фото: MAX/"Минобороны России"

Сухогруз с военным имуществом для ВСУ был поражен в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Судно было атаковано БПЛА. В ведомстве заявили, что российские войска продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

Ранее Минобороны отчиталось об успешном поражении ключевых узлов логистики и связи ВСУ. Одной из целей в Киеве стал центр обработки данных "Укртелекома" на улице Антоновича, который использовался в военных целях.

До этого российские военные уничтожили командные пункты дронов и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Удар был нанесен расчетом реактивной системы залпового огня "Град".