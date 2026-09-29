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29 сентября, 20:21

Спорт

"Манчестер Сити" обжалует решение о нарушении финансовых правил АПЛ

Фото: AP Photo/Jon Super

"Манчестер Сити" намерен обжаловать выводы независимой комиссии АПЛ, которая признала клуб виновным почти по всем пунктам обвинений в серьезных нарушениях финансовых правил. Об этом заявила пресс-служба ФК.

В пресс-службе команды заявили, что разочарованы и удивлены решением и считают клуб невиновным. В клубе отметили, что в течение 8 лет соблюдали установленную процедуру, рассчитывая на независимость, беспристрастность и справедливость руководящих органов премьер-лиги. При этом в "Манчестер Сити" заявили о наличии большого объема доказательств в поддержку своей позиции и намерении продолжать защищать ее в регулирующих и судебных органах.

Обжаловать выводы комиссии клуб может до 2 октября. Вопрос о возможных санкциях будет рассмотрен отдельно на последующем заседании независимой комиссии.

В феврале 2023 года АПЛ предъявила "Манчестер Сити" 115 обвинений. Речь шла о возможном искажении финансовой отчетности с сезона-2009/10 по 2017/18. Клуб, как утверждалось, мог завышать спонсорские доходы, скрывать реальные выплаты игрокам и тренерам, а также не сотрудничать со следствием.

После предъявления обвинений дело передали независимой комиссии. Слушания проходили в закрытом режиме с сентября по декабрь 2024 года. По данным комиссии, схемы с фиктивными контрактами позволили искусственно улучшить финансовые показатели клуба более чем на 900 миллионов фунтов стерлингов.

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