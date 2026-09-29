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29 сентября, 20:32

Политика

Трамп подписал указ о создании цифрового портала госуслуг США

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании единого цифрового портала для государственных услуг America.gov. Об этом сообщили в Белом доме.

Новый ресурс позволит пользователям авторизоваться, получать ответы на вопросы и оформлять запросы без перехода на сайты разных федеральных ведомств. Исключение составят подача налоговых деклараций, а также услуги военных и разведывательных ведомств.

В течение 90 дней власти США должны разработать порядок запуска портала. После этого федеральные ведомства подключат свои онлайн-сервисы и обеспечат защиту персональных данных пользователей.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России создали комиссию при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. Это нужно для того, чтобы повысить эффективность реализации государственной политики в сфере создания, развития технологий искусственного интеллекта и их интеграции в экономических и социальных отраслях, а также в области госуправления.

Российский лидер говорил, что искусственный интеллект наряду с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально иной облик экономики, общественных отношений, социальной сферы, образования, здравоохранения, логистики и промышленности, обороны и безопасности и вообще всей жизни страны.

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