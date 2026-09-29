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Бесконтрольные поставки оружия и наемников на Украину напрямую сказываются на уровне преступности в мире. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на встрече с министром внутренних дел Судана Бабикером Самрой Мустафой Али, передает пресс-служба российского ведомства.

Суданский министр прибыл в Москву для участия в Международной конференции по проблеме распространения идеологии экстремизма. Колокольцев отметил, что регулярный диалог между руководителями ведомств придает импульс взаимодействию правоохранительных органов и способствует развитию межгосударственных отношений.

Министр напомнил о криминальных кол-центрах, к созданию которых причастен киевский режим. По его словам, Россия на протяжении последних лет обращала внимание мирового сообщества на эти центры, организованные при попустительстве и прямой вовлеченности украинских властей. Теперь они переместили свою деятельность в другие регионы, включая государства Евросоюза, Азии и Африки.

Колокольцев подчеркнул, что российские и суданские граждане нередко становятся жертвами одних и тех же международных преступных схем, включая телефонное мошенничество, фишинг и криптовалютные пирамиды. Он добавил, что российские наработки в выявлении и раскрытии таких преступлений достаточно успешны и могут быть полезны суданским коллегам.

Глава МВД также акцентировал, что скорейшее вступление в силу Конвенции ООН против киберпреступности и присоединение к ней Судана откроет дополнительные возможности для борьбы с этим видом преступлений. Стороны обсудили подготовку полицейских кадров – российское ведомство готово продолжать взаимодействие в этой сфере.

Ранее в МИД РФ рассказали, что американские компании Microsoft и Google оказывали поддержку противоправной деятельности украинских кол-центров, действовавших против российской инфраструктуры. Москва еще в 2020 и 2021 годах информировала Интерпол о росте активности телефонных мошенников на территории Украины, однако Запад игнорировал это.

