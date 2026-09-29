Сборная России обыграла Иран в товарищеском матче

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Сборная России по футболу победила команду Ирана со счетом 2:0 в товарищеском матче в Казани. Оба гола забил Александр Головин – на 21-й и 36-й минутах.

Встреча прошла при 34 362 зрителях. Ее результат будет учитываться в рейтинге ФИФА. Перед матчем Иран занимал 23-е место, Россия – 36-е.

Ранее сообщалось, что сборная РФ 3 октября сыграет с Намибией в Екатеринбурге. Кроме того, 6 октября у национальной команды запланирован матч с Нигерией в Нижнем Новгороде.

Также стало известно, что защитник "Локомотива" Александр Сильянов получил травму и из-за нее пропустит ближайшие товарищеские матчи сборной России.

