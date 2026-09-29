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29 сентября, 19:49

Происшествия

Подозреваемого в убийстве туристки из Оренбургской области арестовали в Абхазии

Фото: телеграм-канал Baza

Суд Гагрского района Абхазии заключил под стражу Эдгара Абухбу, подозреваемого в убийстве жительницы Оренбургской области. Он будет находиться под арестом два месяца, сообщили ТАСС в прокуратуре.

Туристка 2000 года рождения перестала выходить на связь, после чего 27 сентября ее родственники обратились в УВД по Гагрскому району. По предварительным данным МВД Абхазии, девушка отдыхала в Гагре вместе с подругой. 24 сентября они должны были покинуть республику, однако туристка решила остаться еще на несколько дней и продлила аренду жилья. При этом по месту временного проживания ее не оказалось, а телефон был отключен.

Позже МВД сообщило о задержании жителя Гудауты Абухбы по подозрению в убийстве. Во время проверки показаний на месте он рассказал, что находился с девушкой в комнате съемного жилья в селе Псахара. По его словам, во время ссоры он задушил туристку.

В прокуратуре также сообщили, что Абухба ранее получил 9 лет лишения свободы за изнасилование 20-летней девушки, причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж. Однако из-за отсутствия в республике полноценного тюремного учреждения он освободился около 3 лет назад, фактически отбыв 4,5 года наказания.

Омбудсмен Абхазии Анас Кишмария заявила, что произошедшее стало следствием проблем в пенитенциарной системе республики. Она указала на отсутствие современного уголовно-исполнительного законодательства, полноценной тюрьмы, работы с людьми, отбывающими наказание, и контроля за ними после освобождения.

Ранее в окрестностях Италии нашли тело 35-летнего британца Джона Бенджамина Брейтуэйта. Мужчина лежал обнаженным в сельской местности. По сведениям СМИ, он приехал в Италию ради эротических игр и жил в специализированном кемпинге. Недалеко от тела лежала веревка, а на соседнем доме была изображена козлиная голова.

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