Подозреваемого в убийстве туристки из Оренбургской области арестовали в Абхазии

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Суд Гагрского района Абхазии заключил под стражу Эдгара Абухбу, подозреваемого в убийстве жительницы Оренбургской области. Он будет находиться под арестом два месяца, сообщили ТАСС в прокуратуре.

Туристка 2000 года рождения перестала выходить на связь, после чего 27 сентября ее родственники обратились в УВД по Гагрскому району. По предварительным данным МВД Абхазии, девушка отдыхала в Гагре вместе с подругой. 24 сентября они должны были покинуть республику, однако туристка решила остаться еще на несколько дней и продлила аренду жилья. При этом по месту временного проживания ее не оказалось, а телефон был отключен.

Позже МВД сообщило о задержании жителя Гудауты Абухбы по подозрению в убийстве. Во время проверки показаний на месте он рассказал, что находился с девушкой в комнате съемного жилья в селе Псахара. По его словам, во время ссоры он задушил туристку.

В прокуратуре также сообщили, что Абухба ранее получил 9 лет лишения свободы за изнасилование 20-летней девушки, причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж. Однако из-за отсутствия в республике полноценного тюремного учреждения он освободился около 3 лет назад, фактически отбыв 4,5 года наказания.

Омбудсмен Абхазии Анас Кишмария заявила, что произошедшее стало следствием проблем в пенитенциарной системе республики. Она указала на отсутствие современного уголовно-исполнительного законодательства, полноценной тюрьмы, работы с людьми, отбывающими наказание, и контроля за ними после освобождения.

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