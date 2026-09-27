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27 сентября, 15:45

Происшествия

Российская туристка пропала без вести во время отдыха в Абхазии

Фото: 123RF.com/bestsenny

Туристка из Оренбургской области, отдыхающая в абхазском городе Гагра, не выходит на связь несколько дней. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве рассказали, что в УВД по Гагрскому району обратились родственники девушки. По предварительным данным, 26-летняя Амина Бикбова отдыхала с подругой и должна была уехать 24 сентября. Однако она решила остаться в Абхазии еще на несколько дней и продлила аренду жилья.

Отмечается, что девушка не появляется по месту временного проживания, ее телефон отключен. МВД просит жителей и гостей Абхазии, которые видели ее или знают о ее местонахождении, сообщить в милицию.

Ранее гражданин России, пропавший в районе мыса Мебулу на индонезийском острове Бали, найден мертвым. По данным СМИ, поиски 40-летнего россиянина начали утром 26 сентября в районе Танджунг-Мебулу в Печату на юге Бали. Поводом стало обнаружение местными жителями припаркованного мотоцикла без владельца.

Спасатели обследовали край обрыва с помощью беспилотника с тепловизором, однако следов пропавшего не нашли. Вскоре местные жители сообщили о неприятном запахе неподалеку. Тело обнаружили среди камней под скалой. Его перевезли в больницу имени профессора Нгоэры.

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