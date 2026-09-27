Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 16:02

Происшествия

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Тверской области

Фото: МАХ/"МЧС Тверской области"

Три человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в деревне Красный Сад Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС и прокуратуры.

Возгорание произошло утром 27 сентября. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений строение было охвачено открытым огнем. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела трех погибших взрослых.

По факту происшествия организована проверка. Принятие процессуального решения находится на контроле прокуратуры.

Ранее три человека, в том числе два ребенка, были спасены из пожара на востоке столицы. По данным столичного главка МЧС России, возгорание произошло в одной из квартир жилого дома на Салтыковской улице. Прибывшие пожарные оперативно устранили возгорание. Сведений о пострадавших не поступало.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика