Три человека погибли при пожаре в частном доме в Тверской области

Фото: МАХ/"МЧС Тверской области"

Три человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в деревне Красный Сад Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС и прокуратуры.

Возгорание произошло утром 27 сентября. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений строение было охвачено открытым огнем. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела трех погибших взрослых.

По факту происшествия организована проверка. Принятие процессуального решения находится на контроле прокуратуры.

Ранее три человека, в том числе два ребенка, были спасены из пожара на востоке столицы. По данным столичного главка МЧС России, возгорание произошло в одной из квартир жилого дома на Салтыковской улице. Прибывшие пожарные оперативно устранили возгорание. Сведений о пострадавших не поступало.

