Песков назвал опасной передачу Starlink для ударов вглубь России

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Передача спутниковых систем Starlink для нанесения ударов вглубь России стала бы пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Говоря о российской спутниковой системе "Рассвет", Песков выразил надежду, что в скором времени она начнет работать эффективнее. По его словам, остается дождаться, когда отечественная система заработает в полную силу, и рассчитывать, что это произойдет как можно скорее.

При этом представитель Кремля отметил, что Россия располагает необходимым военным и технологическим потенциалом для обеспечения безопасности страны.

"У России имеется, собственно говоря, необходимый потенциал для любых действий", – сказал Песков.

Ранее командир 413-го полка Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Евгений Карась рассказал о проблемах своего подразделения с запуском БПЛА вглубь территории России из-за блокировки терминалов Starlink.

По словам Карася, Starlink не работает. Из-за этого, писали СМИ, полк вынужден заранее прописывать маршруты полета своих дронов.