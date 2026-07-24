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24 июля, 14:11

Политика

Захарова призвала Маска "отвести Starlink" после его слов о России и Украине

Фото: ТАСС/AP Photo/Pavel Bednyakov

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила американскому предпринимателю Илону Маску отключить для Вооруженных сил Украины сеть Starlink. Об этом сообщает RT.

Таким образом дипломат прокомментировала слова бизнесмена о том, что завершение конфликта на Украине возможно только при уступках Киева и Запада в пользу России. Маск, в частности, указал, что это поможет спасению жизни людей.

"Хочется развить мысль и предложить отвести Starlink. Чтобы люди не умирали", – написала Захарова.

Своими мыслями по поводу урегулирования украинского кризиса ранее поделился госсекретарь США Марко Рубио. Он заявил, что для реализации этой цели необходимы новые предложения и концепции. Вместе с тем политик заверил, что Штаты продолжат искать приемлемый для обеих сторон путь к завершению конфликта.

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