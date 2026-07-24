Онлайн-конкурс проведут в честь 90-летия со дня рождения Юрия Лужкова

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Онлайн-конкурс, посвященный памяти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, состоится в честь его 90-летия. Об этом сообщили организаторы на сайте мероприятия.

Принять в нем участие могут семьи, классы, трудовые коллективы и профессиональные сообщества. Им предлагается поделиться историями, фотографиями или видеосвидетельствами о том, как проекты и инициативы Лужкова отразились на их жизни.

Для участия нужны не редкие архивные материалы или профессиональный текст, а важны личный опыт, память и отношение к событию, говорится в сообщении организаторов.

Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении праздничных мероприятий к 90-летию со дня рождения Лужкова. Президент поручил правительству в шестимесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования, утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

