Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июля, 19:01

Общество

В РФ пройдут конкурсы, направленные на сохранение исторической памяти

Фото: ТАСС/Данил Киселев

В России пройдут конкурсы, направленные на сохранение исторической памяти. Об этом сообщается на сайте национального центра исторической памяти при президенте РФ.

В частности, прием заявок на международный конкурс "Общая память", посвященный жертвам геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны (ВОВ), проходит до 25 сентября.

В это же время реализуется Всероссийский конкурс инициатив по сохранению и защите исторической памяти:

  • номинация по краеведению и практикам региональной истории;
  • номинация по выдающимся деятелям в истории России;
  • номинация по сохранению исторической памяти в игровых форматах;
  • номинация по сохранению исторической памяти в музейных пространствах;
  • номинация по разработке и внедрению турмаршрутов памяти по историческим местам;
  • номинация по теоретическим и методическим разработкам в сфере сохранения исторической памяти;
  • номинация по сохранению и передаче традиций в организациях и на предприятиях;
  • номинация по увековечению событий истории через различные виды искусств;
  • номинация по сохранению уникального культурного многообразия страны;
  • номинация по сохранению исторической памяти в рамках цифровых проектов;
  • номинация за изучение и сохранение исторической памяти в рамках деятельности соотечественников за рубежом;
  • номинация по кинематографическим проектам в рамках сохранения исторической памяти.

Участники смогут представить свои инициативы, которые охватывают все периоды истории страны. Участвовать могут совершеннолетние граждане РФ, а также иностранцы.

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе участники конкурса направят свои работы – сделать это можно до 9 октября. Затем, с 10 по 25 октября, эксперты оценят присланные работы. 26 октября состоится отбор финалистов, которых допустят до участия во втором этапе. В каждой номинации определят лишь трех финалистов.

Второй этап будет очным. Не позднее 20 ноября нужно будет представить конкурсные работы. Затем пройдет финал, определятся победители, а также состоится награждение. Победитель в каждой номинации выбирается по результатам очной защиты.

Ранее председатель ГД РФ Вячеслав Володин заявил, что все страны – участницы Великой Отечественной войны должны принять законы об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа. По словам Володина, если не бороться за сохранение памяти и не увековечивать память героев, то можно потерять страну. Спикер ГД напомнил, что это важно еще и потому, что "неонацизм поднимает голову".

Читайте также


общество

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

Насколько опасно появление шелкопряда в квартире?

Самки могут проникать в жилые помещения и откладывать яйца в труднодоступных местах

Читать
закрыть

Планируют ли в России модернизировать маткапитал?

В Общественной палате предложили повысить выплаты для многодетных семей

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика