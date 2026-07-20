В РФ пройдут конкурсы, направленные на сохранение исторической памяти

Фото: ТАСС/Данил Киселев

В России пройдут конкурсы, направленные на сохранение исторической памяти. Об этом сообщается на сайте национального центра исторической памяти при президенте РФ.

В частности, прием заявок на международный конкурс "Общая память", посвященный жертвам геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны (ВОВ), проходит до 25 сентября.

В это же время реализуется Всероссийский конкурс инициатив по сохранению и защите исторической памяти:



номинация по краеведению и практикам региональной истории;

номинация по выдающимся деятелям в истории России;

номинация по сохранению исторической памяти в игровых форматах;

номинация по сохранению исторической памяти в музейных пространствах;

номинация по разработке и внедрению турмаршрутов памяти по историческим местам;

номинация по теоретическим и методическим разработкам в сфере сохранения исторической памяти;

номинация по сохранению и передаче традиций в организациях и на предприятиях;

номинация по увековечению событий истории через различные виды искусств;

номинация по сохранению уникального культурного многообразия страны;

номинация по сохранению исторической памяти в рамках цифровых проектов;

номинация за изучение и сохранение исторической памяти в рамках деятельности соотечественников за рубежом;

номинация по кинематографическим проектам в рамках сохранения исторической памяти.

Участники смогут представить свои инициативы, которые охватывают все периоды истории страны. Участвовать могут совершеннолетние граждане РФ, а также иностранцы.

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе участники конкурса направят свои работы – сделать это можно до 9 октября. Затем, с 10 по 25 октября, эксперты оценят присланные работы. 26 октября состоится отбор финалистов, которых допустят до участия во втором этапе. В каждой номинации определят лишь трех финалистов.

Второй этап будет очным. Не позднее 20 ноября нужно будет представить конкурсные работы. Затем пройдет финал, определятся победители, а также состоится награждение. Победитель в каждой номинации выбирается по результатам очной защиты.

Ранее председатель ГД РФ Вячеслав Володин заявил, что все страны – участницы Великой Отечественной войны должны принять законы об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа. По словам Володина, если не бороться за сохранение памяти и не увековечивать память героев, то можно потерять страну. Спикер ГД напомнил, что это важно еще и потому, что "неонацизм поднимает голову".

