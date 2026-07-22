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22 июля, 10:44

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Врач Прокофьев: трудоголизм может сократить жизнь на 25 лет

Врач объяснил, чем опасен трудоголизм

Фото: 123RF.com/voronaman

Трудоголизм и систематическое переутомление могут негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему человека и даже сократить жизнь на 25 лет. Об этом изданию "Абзац" рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

Он пояснил, что виной всему хронический стресс, который часто настигает трудоголиков из-за сбитого режима сна и нерегулярного питания. Постоянные переживания приводят к повышению сердцебиения и артериального давления. Кроме того, мозг не получает достаточного количества кислорода.

По словам Прокофьева, у трудоголиков риск возникновения инсульта и инфаркта повышается на 30%. Таким образом, перерабатывающие люди могут дожить только до 60 лет.

Врач рекомендовал трудоголикам не совмещать личное и рабочее время, больше отдыхать и пересмотреть свои взгляды относительно работы.

Ранее психолог, нейропсихолог Наталья Наумова рассказала, как справиться со стрессом при выходе в офис после удаленки. Она посоветовала чаще бывать в интересных местах и ходить на встречи с друзьями после работы, а также составлять список приятных дел на вечер. Также можно попробовать договориться с начальством о гибридном графике.

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