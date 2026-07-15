Психолог Майер: трудоголики могут становиться источником напряжения в коллективе

Более половины россиян назвали себя трудоголиками, при этом негативно оценили свое состояние только 20% опрошенных, подсчитали аналитики. Чем вредит такой образ жизни и как качественно организовать труд такого сотрудника, разбиралась Москва 24.

Только о работе

63% граждан России отнести себя к трудоголикам, при этом более половины участников опроса (52%) оценили свой трудоголизм нейтрально, воспринимая его как сочетание положительных и отрицательных сторон, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Положительное отношение к переработкам выразили 28% респондентов, связывая их с возможностями для самореализации и достижения успеха. Негативно оценивают свое состояние 20% опрошенных, указывая на ущерб здоровью и качеству жизни.

При этом меры по снижению рабочей нагрузки предпринимают 38% трудоголиков: они устанавливают временные границы и планируют отдых. Еще 20% пытаются изменить ситуацию, однако безуспешно. Четверть респондентов (26%) не предпринимают попыток борьбы с этим качеством, считая это нецелесообразными.

Аналитики также отметили, что среди мужчин трудоголиков оказалось меньше, чем среди женщин – 62% и 65% соответственно.

Из основных признаков трудоголизма респонденты назвали невозможность перестать думать о работе в выходные и во время отдыха (72%), продолжительность рабочего дня свыше восьми часов (59%) и выполнение трудовых обязанностей по субботам и воскресеньям (47%). Отсутствие работы вызывает тревогу и нервозность у 35% опрошенных, а 32% сообщили о неумении расслабляться.

Одновременное ведение нескольких проектов характерно для 28% респондентов, 19% имеют привычку контактировать с коллегами в нерабочее время, 18% обладают дополнительными вариантами заработка, а 12% отметили, что их хобби связаны с профессиональной деятельностью.

В свою очередь, ранее врачи отмечали увеличение числа случаев обмороков, связанных с хронической усталостью и отказом от полноценного отдыха. Невролог Рустем Гайфутдинов сообщил, что в 60% случаев регистрируются нейрогенные (вазовагальные) обмороки, возникающие вследствие стресса, духоты или резкой смены положения тела.

Специалист связал это с тем, что значительная часть населения не использует отпуска для восстановления либо продолжает работать в этот период. Дополнительными факторами служат совмещение нескольких мест занятости и высокие нагрузки в семье.

Правильный подход

Сотрудники-трудоголики, которые готовы работать допоздна и в выходные, действительно становятся незаменимым ресурсом для компаний в периоды высокой нагрузки и реализации сложных проектов, рассказала Москве 24 бизнес-психолог, советник по управлению и принятию решений Елизавета Майер. Они быстро включаются, сохраняют высокий темп и готовы брать на себя дополнительные задачи без постоянного контроля. Такие специалисты помогают бизнесу оставаться на плаву, когда требуется максимальная вовлеченность команды.

"Обратная сторона медали трудоголика – постоянная концентрация на работе, которая приводит к снижению когнитивных способностей, сужению поля зрения и уменьшению гибкости мышления. Это сказывается на качестве принимаемых решений", – пояснила она.

Кроме того, трудоголики часто становятся источником эмоционального напряжения в коллективе, что формирует корпоративную культуру, где усилия воспринимаются как главный показатель профессионализма.





Елизавета Майер бизнес-психолог, советник по управлению и принятию решений Трудоголизм определяется не полом человека, а особенностями личности, системой внутренних убеждений, способом переживания стресса и стремлением поддерживать собственную ценность через постоянную профессиональную деятельность. Это целая модель поведения, при которой работа становится основным источником самооценки, чувства значимости и контроля над жизнью.

В результате организм человека месяцами, а иногда и годами функционирует в состоянии мобилизации. Поэтому среди людей, живущих в режиме непрерывной работы, чаще встречаются инфаркт миокарда, инсульт и другие тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, а также выраженное эмоциональное выгорание и депрессии, уточнила психолог.

"Организм обладает значительной устойчивостью и многие годы способен компенсировать перегрузки, но однажды накопленный ресурс иссякает, и проблема проявляется в серьезных заболеваниях. Необходимо помнить, что не бывает невыполнимых задач – бывают сердечные приступы в 30 лет", – добавила Майер.

Она обратила внимание на то, что для бизнеса последствия также могут быть катастрофическими. Руководитель или ключевой специалист, постоянно работающий на пределе возможностей, постепенно утрачивает способность принимать взвешенные решения, замечать новое и адекватно оценивать риски.

"Ошибки, допущенные в состоянии хронического переутомления, обходятся особенно дорого, так как в этот период снижаются концентрация внимания, качество памяти, возрастает импульсивность и возникает иллюзия полного контроля над ситуацией. В итоге стоимость одного неверного стратегического решения может многократно превысить экономический эффект, достигнутый благодаря многолетней сверхнагрузке на одного человека", – объяснила психолог.

Признаки трудоголизма, по словам Майер, включают постоянную психологическую занятость, стремление заполнять все свободное время профессиональными задачами, желание контролировать все и вся, отказ от полноценного отдыха и восприятие высокой нагрузки как показателя эффективности. Дополнительным индикатором является сужение круга интересов, когда работа занимает центральное место в жизни и определяет эмоциональное состояние сильнее других сфер.

При этом в правильных руках управленца трудоголик всегда полезен, потому что из такого сотрудника можно извлечь большую отдачу, считает Москве 24 кадровый эксперт Илья Варакин.

"Но над ним всегда должен быть тот, кто четко понимает эффективность, ставит задачи, действительно нужные бизнесу, следит за выгоранием и правильно регламентирует режим труда и отдыха. Только в такой связке трудоголизм дает плюсы. Если ее нет, минусов гораздо больше: происходит "замыливание" глаз, размывание целей, отставание по срокам и быстрое выгорание", – пояснил он.

Однако, эксперт пояснил, что существует также категория трудолюбивых, которым нравится их деятельность.

"Они плавают в ней как рыба в воде, им интереснее на работе, чем дома, они не знают, чем заняться в свободное время. Но при этом нет признаков переутомления – они просто счастливы в том, что делают. Главное – смотреть на скорость выполнения задач и перегрузку. Если старший управленец видит, что это происходит, требуется координация", – рассказал Варакин.

Кроме того, есть также самоорганизованные работники-трудоголики, которые могут как правильно поставить цели, так и быстро их достигать.





Илья Варакин кадровый эксперт Поэтому всегда надо смотреть еще и на жизнь человека: чем он занят после трудового дня, какой у него состав семьи, какие увлечения. Если его жизнь в целом гармонична, он умеет и правильно разрядиться, и войти в неделю в рабочем строе, координации не потребуется.

Варакин подчеркнул, что каждому стоит иногда превращаться в трудоголика, когда это требуется, но никогда не забывать о личной жизни.