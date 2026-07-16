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16 июля, 21:00

Политика

Экс-лидер группы "Тараканы" Спирин объявил аукцион по продаже паспорта РФ

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/DmitrySpirin (Дмитрий Спирин признан в РФ иностранным агентом)

Бывший лидер российской панк-рок-группы "Тараканы" Дмитрий Спирин (признан в РФ иноагентом) объявил о старте аукциона по продаже страниц своего российского паспорта. Об этом музыкант сообщил в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Стартовая цена каждой страницы определена в 50 долларов (около 3,8 тысячи рублей. – Прим. ред.). Спирин пообещал выслать купленную страницу по почте, при желании – с автографом. Вырученные средства, по его словам, будут направлены на поддержку Украины.

Музыкант пояснил, что недавно получил паспорт Аргентины, однако выйти из российского гражданства не может из-за уголовного преследования и имеющихся долгов. Свою акцию Спирин назвал "символичным прощанием" с Россией.

Как рассказал РИА Новости адвокат Сергей Жорин, если Спирин действительно продаст паспорт и направит вырученные средства в поддержку Украины и его вина будет доказана, ему может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы в России. При этом сама по себе продажа страниц из паспорта РФ квалифицируется как умышленная порча документа. За это предусмотрено предупреждение или административный штраф до 300 тысяч рублей.

Однако, если следствие установит, что гражданин России умышленно оказал финансовую помощь украинским военным структурам, эти действия могут быть переквалифицированы как государственная измена по статье 275 УК РФ.

"Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы", – пояснил адвокат.

При этом Жорин подчеркнул, что одного лишь публичного заявления о намерениях недостаточно для возбуждения уголовного дела. Необходимы доказательства фактической передачи денег и прямого умысла.

Спирин попал в реестр иностранных агентов в июне 2024 года. Он выступал против проведения спецоперации, распространял ложные сведения, направленные на формирование негативного образа России и Вооруженных сил РФ, а также выступал на информплощадках, предоставляемых иноагентами.

Позже артист, проживающий за рубежом, обращался в суд с просьбой снять с него статус иноагента, однако это требование не было удовлетворено.

В феврале в отношении Спирина было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Затем артиста оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.

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