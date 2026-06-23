Экс-лидера группы "Тараканы" Спирина оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Антон Белицкий (Дмитрий Спирин признан в РФ иноагентом)

Дорогомиловский районный суд Москвы привлек к административной ответственности бывшего лидера российской панк-рок-группы "Тараканы" Дмитрия Спирина (признан в РФ иноагентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Музыканту назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Спирин попал в реестр иностранных агентов в июне 2024 года. По информации Минюста РФ, он выступал против проведения СВО, распространял ложные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ВС РФ, а также выступал на информплощадках, предоставляемых иноагентами.

Позже проживающий за рубежом артист обращался в суд с просьбой снять с него статус иноагента, однако это требование не было удовлетворено.

В феврале в отношении Спирина было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Сообщалось, что он не предоставил в уполномоченный орган необходимую информацию.

