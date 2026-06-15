Суд увеличил штраф Моргенштерну до 8,2 млн рублей после апелляции

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев (Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом)

Савеловский суд Москвы пересмотрел приговор рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иноагентом) в сторону ужесточения. Сумма штрафа по уголовному делу о нарушении закона об иностранных агентах выросла с 7 до 8,2 миллиона рублей, сообщил ТАСС адвокат музыканта Ильдар Исламов.

Кроме того, суд избрал дополнительную меру пресечения – запрет на администрирование сайтов в интернете на 3 года.

По словам юриста, приговор вступил в законную силу. Апелляционная инстанция удовлетворила представление прокуратуры. Защита намерена обсуждать дальнейшее обжалование. Сам музыкант находится в розыске.

Ранее рэпер Моргенштерн, находясь в розыске, был заочно приговорен к штрафу за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. По данным прокуратуры, музыкант дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но продолжал публиковать посты в соцсетях без маркировки.

Защита рэпера предприняла попытку обжаловать приговор. В частности, представители музыканта просили отменить решение и вынести новый, оправдательный приговор, указав на якобы допущенные нарушения Уголовного кодекса при назначении наказания.