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15 июня, 15:38

Шоу-бизнес

Суд увеличил штраф Моргенштерну до 8,2 млн рублей после апелляции

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев (Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом)

Савеловский суд Москвы пересмотрел приговор рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иноагентом) в сторону ужесточения. Сумма штрафа по уголовному делу о нарушении закона об иностранных агентах выросла с 7 до 8,2 миллиона рублей, сообщил ТАСС адвокат музыканта Ильдар Исламов.

Кроме того, суд избрал дополнительную меру пресечения – запрет на администрирование сайтов в интернете на 3 года.

По словам юриста, приговор вступил в законную силу. Апелляционная инстанция удовлетворила представление прокуратуры. Защита намерена обсуждать дальнейшее обжалование. Сам музыкант находится в розыске.

Ранее рэпер Моргенштерн, находясь в розыске, был заочно приговорен к штрафу за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. По данным прокуратуры, музыкант дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но продолжал публиковать посты в соцсетях без маркировки.

Защита рэпера предприняла попытку обжаловать приговор. В частности, представители музыканта просили отменить решение и вынести новый, оправдательный приговор, указав на якобы допущенные нарушения Уголовного кодекса при назначении наказания.

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