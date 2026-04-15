15 апреля, 18:13

Рэпер Моргенштерн в суде добился отмены запрета на въезд в Литву

Фото: ТАСС/Артем Геодакян (Алишер Валеев, признан в РФ иноагентом)

Рэпер Алишер Моргенштерн (Алишер Валеев, признан иноагентом в РФ), которого в ноябре 2025 года внесли в список нежелательных лиц в Литве, добился в суде отмены запрета на въезд в балтийскую республику, сообщил Высший административный суд Литвы после рассмотрения жалобы артиста.

Решение о запрете на въезд в страну на 10 лет принял департамент миграции страны. После первого обращения в суд оно было оставлено в силе. При этом запрет обосновывался тем, что пребывание музыканта в Литве может угрожать национальной безопасности.

В суде постановили, что решение о такой угрозе принимается департаментом госбезопасности, однако этого сделано не было. В связи с этим запрет объявлен "некомпетентной по данному вопросу инстанцией". Кроме того, в судебной инстанции отметили, что при недостатке доказательных аргументов решение по Моргенштерну базировалось "на субъективных оценках и мнениях".

Ранее сообщалось, что рэпер приостановил сольную концертную деятельность и сократил количество стран, в которых он готов выступить. По данным СМИ, причиной стала мания преследования, которая могла развиться на фоне отказа от употребления запрещенных веществ.

Теперь Моргенштерн готов выступить только на частных вечеринках в Испании, США и на Кипре. В последнее время музыкант боится, что российские правоохранители арестуют его и вернут в РФ.

