Economist: власти Украины начали эвакуацию заводов из Краматорска

Фото: depositphotos/mariakarabella

Правительство Украины приступило к срочной эвакуации металлургических и станкостроительных предприятий из Краматорска в ДНР по мере приближения российской армии. Об этом сообщает The Economist.

По данным журналистов, заводы переносят в город Перечин Закарпатской области. Предварительная работа в рамках потенциальной эвакуации началась еще в начале 2022 года. Операция начала набирать обороты по мере приближения ВС РФ. На данный момент на новое место переместились уже 3,5 тысячи рабочих.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России установили полный контроль над восточной частью Константиновки и вышли на северо-восточные окраины города. По данным Минобороны РФ, "Южная" группировка войск наступает на широком фронте в северной части ДНР.

Кроме того, штурмовые российские подразделения успешно продвигаются в Новоселовке. В освобожденных кварталах ВС РФ ликвидируют разрозненные группы ВСУ и одиночных боевиков.