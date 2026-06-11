11 июня, 11:59Политика
ВС РФ поразили "Геранью" украинский склад БПЛА в Харьковской области
Фото: ТАСС/Олег Елков
Российские бойцы с помощью беспилотника "Герань" поразили украинский склад БПЛА в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Ранее ВС РФ нанесли удар по военно-морской базе украинских военных, а также различным складам, которые использовал противник. Для атаки использовались авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия.
Армия России поразила украинские объекты транспорта и энергетики, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации войск противника и иностранных наемников в 142 районах.
Кроме того, ВС РФ атаковали пункты временной дислокации и управления БПЛА Вооруженных сил Украины в Днепропетровской и Херсонской областях.
ВС РФ заняли позиции в ДНР, Харьковской и Запорожской областях