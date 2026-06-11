ВС РФ поразили "Геранью" украинский склад БПЛА в Харьковской области

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Российские бойцы с помощью беспилотника "Герань" поразили украинский склад БПЛА в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Ранее ВС РФ нанесли удар по военно-морской базе украинских военных, а также различным складам, которые использовал противник. Для атаки использовались авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия.

Армия России поразила украинские объекты транспорта и энергетики, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации войск противника и иностранных наемников в 142 районах.

Кроме того, ВС РФ атаковали пункты временной дислокации и управления БПЛА Вооруженных сил Украины в Днепропетровской и Херсонской областях.