ВС РФ поразили позиции ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили пункты временной дислокации и управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской и Херсонской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Там указали, что удары наносились авиабомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

Ранее российские военнослужащие поразили предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Это стало ответом на террористические атаки киевского режима.

ВС РФ использовали гиперзвуковые аэробаллистические ракеты, а также ударные БПЛА. Удары нанесены по предприятиям ОПК в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Полтавской, Сумской и Хмельницкой областях.