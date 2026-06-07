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07 июня, 11:30

Политика

ВС РФ поразили позиции ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили пункты временной дислокации и управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской и Херсонской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Там указали, что удары наносились авиабомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

Ранее российские военнослужащие поразили предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Это стало ответом на террористические атаки киевского режима.

ВС РФ использовали гиперзвуковые аэробаллистические ракеты, а также ударные БПЛА. Удары нанесены по предприятиям ОПК в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Полтавской, Сумской и Хмельницкой областях.

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