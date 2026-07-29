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29 июля, 06:13

Общество

Облачная погода с дождем ожидается в Москве 29 июля

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Облачная погода и кратковременный дождь прогнозируются в Москве в среду, 29 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 18 до 20 градусов тепла, в Подмосковье – от 17 до 22 градусов.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 14 градусов, по области – до плюс 11 градусов.

Первые выходные августа в столичном регионе будут теплыми. Это позволит москвичам и гостям города продолжить купальный сезон, отмечают синоптики.

Воздух в первые дни последнего месяца лета прогреется до 23–28 градусов, а температура воды в небольших водоемах сохранится на уровне 19–20 градусов.

Погода в Москве ухудшится до 15 градусов тепла 29 июля

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