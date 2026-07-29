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29 июля, 12:45

Туризм

АТОР предупредила об ухудшении ситуации с выдачей виз в Грецию

Фото: 123RF.com/ruslankphoto

Российские туроператоры фиксируют ухудшение ситуации с оформлением шенгенских виз в Грецию летом 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным ассоциации, участники рынка отмечают увеличение сроков рассмотрения документов и рост числа отрицательных решений, в том числе по заявлениям туристов с подтвержденными турами. При этом большинство опрошенных туроператоров пока не говорят о массовых отказах, хотя признают, что получать греческие визы стало сложнее.

Как уточнили в АТОР, у нескольких туроператоров доля отказов по заявлениям клиентов летом выросла примерно до 2–2,5%. Годом ранее этот показатель у тех же компаний составлял 0,1–0,4%. Отдельные крупные игроки на греческом направлении сообщают о гораздо большем проценте отказов на пике сезона – до 50%.

В ассоциации напомнили, что по официальной статистике за 2025 год Греция выдала гражданам России около 59 тысяч виз.

Ранее сообщалось, что сроки рассмотрения документов в визовых центрах Японии в сентябре могут увеличиться до 10 дней. Это в том числе зависит от праздников японской "серебряной недели", которые проходят с 21 по 23 сентября. В связи с этим всем желающим оформить визу порекомендовали обратиться в центры оформления этих документов заблаговременно.

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