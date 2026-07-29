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29 июля, 13:45

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Северный олень умер в Челябинском зоопарке из-за жары

Фото: vk.ru/chelzoopark

Северный олень умер в Челябинском зоопарке на фоне сильной жары. Последние несколько дней температура воздуха в городе превышает 30 градусов. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

"Пал самец северного оленя Байкит. Плоховато ему стало еще в середине прошлой недели. Девочки-ветеринары и зоологи бились за него несколько дней", – говорится в сообщении.

Сотрудники зоопарка поливали вольер холодной водой и лечили животное с помощью лекарств. Как уточнили в пресс-службе, причинами смерти стали коронарная недостаточность, атония кишечника и легочная недостаточность. Эти заболевания обострились из-за воздействия высоких температур.

Отмечается, что олень прибыл в зоопарк совсем юным и прожил в нем много лет. За этот период он стал отцом восемь раз.

Ранее в Подмосковье грибники заметили новорожденных лосят около мертвой самки возле железнодорожных путей. При этом один из детенышей был в очень слабом состоянии. По словам очевидцев, самку лося сбила машина.

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