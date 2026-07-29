Четыре женщины обвинили певца Джареда Лето в домогательствах

Фото: ТАСС/АР/Chris Pizzello

Четыре женщины обвинили фронтмена группы Thirty Seconds to Mars, актера Джареда Лето в сексуальном насилии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на документальный фильм BBC "Джаред Лето: Темная тайна Голливуда".

Одна из женщин рассказала, что в 17 лет подверглась сексуальному насилию со стороны Лето в ванной комнате мотеля. Вторая жертва утверждала, что певец угрожал ей сексуальным насилием, когда ей было 19 лет.

Третья женщина заявила, что в 17 лет вступила в половую связь с Лето, что по закону квалифицируется как изнасилование несовершеннолетней. По словам пострадавшей, когда она сказала, что возраст согласия составляет 18 лет, актер "отмахнулся" от этого разговора.

Четвертая жертва заявила, что фронтмен группы звонил ей и склонял к интимной связи, когда ей было 16 лет. После этого ей отправили соглашение о неразглашении (NDA), которое запрещало рассказывать об отношениях с Лето. Тем не менее девушка отказалась его подписывать.

Еще четыре женщины утверждали, что в юности получали от певца странные и откровенные телефонные звонки.

Другая жертва сообщила, что в возрасте 14 лет также стала жертвой непристойного поведения музыканта. По ее словам, инцидент произошел во время автограф-сессии. Лето сделал непристойный комментарий по поводу ее груди, после чего приказал охраннику отвести девочку за кулисы.

В общей сложности интервью для документального фильма дали 10 женщин, причем 9 из них впервые публично поделились своими историями. Героини ленты утверждают, что познакомились с Лето в период с 2002 по 2016 год.

При этом двое мужчин, работавших с группой Лето, также рассказали журналистам, насколько некомфортно было сотрудникам из-за того, как артист общался с девушками-подростками.

В 2025 году певца уже обвиняли в домогательствах. В частности, диджей Элли Тейлз заявляла о нападении певца на нее. Действия Лето она назвала "хищническими, пугающими и неприемлемыми". Тем не менее его представитель отверг эти слова.

Своей историей знакомства с Лето поделилась и модель Лора Ла Рю, рассказав о переписке с певцом по электронной почте. Однако и в этом случае представитель Лето подчеркнул, что эта переписка не была "сексуальной или неуместной".