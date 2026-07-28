Адвокат Подъяблонский: показ значка запрещенных соцсетей является наказуемой пропагандой

Россиян начали чаще штрафовать за демонстрацию символики запрещенных в России соцсетей на автомобилях и витринах, утверждают СМИ. Почему так происходит и как этого избежать, разбиралась Москва 24.

Не убрали

В России участились случаи привлечения к административной ответственности за публичное использование символики социальных сетей Instagram и WhatsApp (принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ) в том числе на автомобилях и витринах, утверждает телеграм-канал Baza.

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения. Наиболее активно проверки проходят на Северном Кавказе, однако аналогичные прецеденты фиксируются и в других регионах, сообщили СМИ.



Тверской районный суд Москвы признал деятельность Meta Platforms Inc. экстремистской в марте 2022 года. Основанием послужило распространение на платформах компании призывов к насильственным действиям против россиян. С тех пор любой товарный знак, эмблема или иной визуальный элемент Meta и ее продуктов трактуется судами как символика экстремистской организации. При этом с 1 сентября 2025 года в России законодательно запрещена реклама на заблокированных ресурсах. За нарушение физлицам грозит штраф до 2 500 рублей, должностным лицам – до 20 000, а юрлицам – до 500 000 рублей.



Ранее Мещанский районный суд столицы приговорил мужчину к 15 суткам ареста за размещение на его сайте ссылок с логотипами запрещенных соцсетей, сообщали РИА Новости. Нарушитель утверждал, что уже удалил символику и закрыл портал, однако суд указал, что состав правонарушения считается оконченным в момент публичного размещения.

Дьявол в деталях

Юрист Александр Крестьянинов в разговоре с Москвой 24 объяснил, что значки запрещенных ресурсов на стеклах машин и витринах подпадают под статью о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций (20.3 КоАП РФ).





Александр Крестьянинов юрист Она влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 2 000 рублей, либо арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 100 часов. Все меры применяются с конфискацией: могут забрать либо автомобиль, либо вывеску, где символика присутствует. Юрлиц привлекают к штрафу от 10 000 до 15 000 рублей с конфискацией предмета правонарушения.

При этом автомобиль у владельца могут и не забирать: порой все ограничивается удалением наклейки. В то же время машину могут расценить как орудие совершения правонарушения, и тогда конфискация вероятнее, объяснил специалист.

Адвокат Игорь Подъяблонский в беседе с Москвой 24 подтвердил, что правовое обоснование привлечения к ответственности за размещение ссылок на запрещенные соцсети подвести достаточно просто.

"Если человек публично демонстрирует или рекламирует такой ресурс, он, по сути, занимается пропагандой, что является наказуемым деянием", – отметил он.

По оценке адвоката, правоприменительная практика позволяет квалифицировать такие действия как с точки зрения административной, так и уголовной ответственности.





Игорь Подъяблонский адвокат Наказание и итоговая статья при этом зависят от множества обстоятельств. Если человек просто нанес символику на машину – это один расклад. Если юрлицо рекламируется через запрещенный ресурс – наказание будет жестче. А если через QR-код на машине ведется переход на канал, где общаются с террористами, – это уже третий вариант.

Конечный вердикт зависит от тяжести вины, степени ущерба и последствий, уточнил Подъяблонский.

