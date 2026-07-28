МИД РФ назвал атаку Киева на иранское судно в Каспийском море актом агрессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Удар Украины по иранскому торговому судну в Каспийском море является актом агрессии, нарушающим нормы международного права. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Захарова также подчеркнула, что атака на иранское судно свидетельствует о стремлении Киева расширить географию террористического охвата.

"Очередной акт нападения на гражданские суда на Каспии свидетельствует о том, что создается явная угроза региональной безопасности прикаспийских стран", – добавила она.

Украинские военные атаковали иранское торговое судно в Каспийском море 25 июля. В результате погиб один член экипажа, еще один был ранен.

МИД Ирана решительно осудил нападение, назвав его нарушением Устава ООН и актом агрессии, который может привести к эскалации конфликта.

Позже член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки заявил, что Тегеран даст военный ответ на агрессию со стороны Киева. Иранские вооруженные силы уже обсуждают этот вопрос.

