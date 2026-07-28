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28 июля, 18:06

Общество

Петербургские врачи удалили женщине опухоли весом более 18 кг

Фото: vk.ru/komzdravspb

Петербургские врачи удалили женщине 72 лет злокачественные опухоли весом более 18 килограммов. Об этом сообщил комитет по здравоохранению города.

Как рассказали врачи, поступившая в больницу женщина не могла самостоятельно питаться и имела затруднения дыхания. В ходе обследования у нее нашли гигантское новообразование размерами 40х30х30 сантиметров. Опухоль прорастала в ободочную кишку.

Еще одно новообразование обнаружили в желудке. Третья по счету опухоль затронула мочевой пузырь.

В комитете по здравоохранению подчеркнули, что благодаря работе врачей женщине удалось сохранить жизненно важные органы. В настоящее время ее состояние стабильно, она снова может питаться самостоятельно.

Ранее в Кабардино-Балкарии хирурги удалили беременной пациентке гигантскую опухоль яичника. Размеры новообразования создавали риски как для женщины, так и для плода. В результате операции хирурги вырезали кистому с содержимым объемом три литра, при этом сохранили яичник.

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