Гигантскую опухоль яичника удалили беременной женщине в Кабардино-Балкарии

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В Кабардино-Балкарии женщине удалили гигантскую опухоль яичника. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.

Там рассказали, что в медучреждение поступила пациентка на 16-й неделе беременности. Размеры обнаруженной у нее опухоли создавали риски как для женщины, так и для плода. Новообразование, которое не переставало расти, сдавливало матку.

Перед врачами стояла задача не только удалить опухоль, но и сохранить репродуктивную структуру пациентки. В результате хирурги вырезали кистому с содержимым объемом три литра, а также сохранили яичник.

После операции женщине провели УЗИ, на котором подтвердилось стабильное состояние плода и матки. В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, ее планируют выписать в скором времени.

Ранее врачам Видновского перинатального центра удалось выходить девочку весом 990 граммов, которая родилась на 29-й неделе беременности.

Сначала ребенок находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, а затем, после улучшения состояния, его перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. За два с лишним месяца девочка набрала вес и окрепла.