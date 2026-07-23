23 июля, 17:35Общество
Гигантскую опухоль яичника удалили беременной женщине в Кабардино-Балкарии
Фото: 123RF.com/oleksandrmarta
В Кабардино-Балкарии женщине удалили гигантскую опухоль яичника. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.
Там рассказали, что в медучреждение поступила пациентка на 16-й неделе беременности. Размеры обнаруженной у нее опухоли создавали риски как для женщины, так и для плода. Новообразование, которое не переставало расти, сдавливало матку.
Перед врачами стояла задача не только удалить опухоль, но и сохранить репродуктивную структуру пациентки. В результате хирурги вырезали кистому с содержимым объемом три литра, а также сохранили яичник.
После операции женщине провели УЗИ, на котором подтвердилось стабильное состояние плода и матки. В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, ее планируют выписать в скором времени.
Ранее врачам Видновского перинатального центра удалось выходить девочку весом 990 граммов, которая родилась на 29-й неделе беременности.
Сначала ребенок находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, а затем, после улучшения состояния, его перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. За два с лишним месяца девочка набрала вес и окрепла.
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